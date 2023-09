Anouk geeft twee verschillende shows in Ziggo Dome

Advocaat Sébas Diekstra: Geen enkele Temptation Is­land-mel­der begon over geld

Geen enkele van de veertien oud-deelnemers van Temptation Island die zich met klachten over het programma hebben gemeld bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, is zelf over een financiële compensatie begonnen. Dat bevestigt Diekstra zondag na berichtgeving hierover in de podcast De Communicado’s.