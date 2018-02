Anouk in depressieve bui en Eva Jinek heeft nu al last van heimwee

Marco Borsato voelde zich vanmorgen weer heel even kind tijdens een bezoek aan iets wat lijkt op een kermis. Bij een spelautomaat lukte het hem tot zijn stomme verbazing te winnen, maar de prijs die het ding uitspuugde bleek ietwat vaag: een soort rood lint.

Zo blij als een kind...😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 26 Feb 2018 om 2:36 PST

Danny de Munk en zijn gezin (vrouw Jenny, zoon Davy en dochter Bo) gaan meestal voor een korte break naar zonnige oorden, maar deze keer vlogen ze naar ijskoud IJsland.

IJsland 2018 @jennydemunk @bodemunk_ @davydemunk_ ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@dannydemunk) op 26 Feb 2018 om 5:14 PST

Mike Meijer (37), de vriend van GTST-actrice Marly van der Velden (29) mag definitief meedoen aan de castingdag van Expeditie Robinson. Marly deed de afgelopen dagen ettelijke oproepen aan haar volgers om op Mike te stemmen. Met succes! De actrice hoopt dat Mike een paar weken mag afzien op een tropisch eiland. ,,Lekker rustig'', zei ze onlangs.

Lieve lieve iedereen!!!! YESSS Het is gelukt!! @cleric23 is geselecteerd voor de castingdag van Expeditie Robinson!!! En dat is met name dankzij jullie!!! Onwijs bedankt dat jullie allemaal massaal hebben gestemd!! Nu hopen dat hij geselecteerd wordt om ook echt naar het eiland te mogen!! Nogmaals dank!! #hopelijkeenmaandjerust #expeditierobinson Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 26 Feb 2018 om 2:16 PST

Rockdiva Anouk lijkt vandaag in een ietwat depressieve bui. Ze mist zichzelf en alles wat ze doet, en vraagt zich af hoe ze haar leven weer terug kan krijgen, schrijft ze bij een foto waarop ze wat sombertjes kijkt. Mogelijk gaat het hier om de sfeer op haar nieuwe, nog uit te komen album.

De wereld die schreeuwt maar door. Draaiend om zijn eigen as, maar ik weet niet waarvoor. En ik mis mezelf, en alles wat ik doe. Ik wil het terug maar zou niet weten hoe. 🤯❄️💙❄️ #nieuwalbum #nlmuziek #wend’rmaaraan Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 26 Feb 2018 om 2:10 PST

Loretta Schrijver poseert grijnzend met een 'nieuw kapsel': in dit geval een uit de kluiten gewassen koekoeksklokpruik.

Maik de Boer (57) denkt weemoedig terug aan de tijd dat hij nog 16 jaar was en een grote bos haar had. Volgens Maik was hij vroeger een onzeker ventje. Maar die tijd is nu zo langzamerhand voorbij.

Volendammer en SBS-gezicht Kees Tol ontdekte in het Westland bij Den Haag dat het bij temperaturen onder de nul best lekker is in een kas. Wel balen, aldus Kees, dat de druiven onder de overkapping niet voor wijn bestemd zijn.

Buiten is het koud, maar in de kas lekker warm hoor! #kas #druiven #sbs #vanonzecenten #geenwijndruiven #datisdanwelweerjammer #wijn #westland Een foto die is geplaatst door null (@keestolofficial) op 26 Feb 2018 om 1:50 PST

Eva Jinek heeft nog een weekje van haar wintertalkshow voor de boeg, maar ze weet nu al dat ze vreselijk veel heimwee krijgt als ze de komende tijd niet presenteert.

Zo zalig: een kraakheldere maandagmorgen, eindeloos blauw en achter het glas een warme zon.... maar ook de laatste week Jinek alweer van dit winterseizoen! Dat komt altijd met gemengde gevoelens want heimwee ligt op de loer, maar nu nog eerst een heerlijke maandagavondshow met onder andere @esmee.visser en @sjinkie en @gordonheuckeroth. Tot vanavond! #jinek Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 26 Feb 2018 om 2:47 PST

Als het buiten extreem koud is? Wat doe je dan? Nick Schilder komt met het verlossende antwoord. Hij maakte met zijn echtgenote Kristen een zogenoemde forestwalk: oftewel een frisse boswandeling.

Forestwalk (boswandeling) met @kirsten_schilder 🌲🌳🌵🎄🌲🌳🌴🌳🍂🍃🍂🍃☘️🌱🌵🌴🌳 Een foto die is geplaatst door null (@nickschilder) op 26 Feb 2018 om 2:44 PST

Superstrot Glennis Grace kan het soms niet laten. Dan begint ze, binnen of buiten. plotseling keihard te zingen. Luister zelf maar of de stembanden van Glenda Batta (haar echte naam) momenteel in topconditie zijn.

I wanna be where you are whoooooooaaaoooow.... So baby A)where are you❤️😉💕 Een foto die is geplaatst door null (@glennisgrace) op 26 Feb 2018 om 2:52 PST

Renate Gerschtanowitz maakt vrij ongegeneerd reclame voor een evenement van een Zwitsers chocolademerk. Voor wie het wil weten: wie een mooie tekening van een droom maakt, maakt kans op een bezoekje van Renate.

Teken jullie droom, deel hem op Milka.nl en binnenkort sta ik misschien wel bij jullie voor de deur! #milka #milkadroom Teken jullie droom, deel hem op Milka.nl en binnenkort sta ik misschien wel bij jullie voor de deur! #milka #milkadroom #ad #familiedroom Een foto die is geplaatst door null (@renategerschtanowitz) op 26 Feb 2018 om 2:59 PST

Bivakmutsdrager Antoin Peeters is bang dat zijn volgers van hem zullen schrikken. Dus hij waarschuwt, vanuit Zwitserland, iedereen die hem aanziet voor een crimineel.

Niet schrikken! ⛷ Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Feb 2018 om 1:41 PST

Valerio Zeno belde zogenaamd vanaf een gevaarlijk steile rots in Amerika met zijn zorgverzekeraar in Nederland om even de polis op eventuele levensrisico's te checken.

Hello, can I get a higher health insurance? 😅😩 #Hiking #TempleOfAeolus #ZionCanyon #Utah Een foto die is geplaatst door null (@phalerieau) op 26 Feb 2018 om 0:59 PST