Anouk in quarantaine, niet bij finale The Voice Kids

updateZangeres Anouk gaat samen met haar twee katten in quarantaine. De astmatische Haagse denkt een groter risico te lopen om besmet te raken met het coronavirus nu de lockdown in Nederland wordt versoepeld. Ze is dan ook niet aanwezig bij finale van The Voice Kids volgende week.

De Voice-coach zat onlangs nog wekenlang vast in Marokko, omdat ze vanwege de coronacrisis niet naar huis mocht vliegen. Inmiddels is ze alweer een maand thuis en hoewel ze geniet van haar vriend Dominique en haar kinderen, ziet ze zich genoodzaakt het zekere voor het onzekere te nemen.



‘Mede door de gesprekken met mijn long-/huisarts ben ik extra voorzichtig’, schrijft Anouk op Instagram. ‘Zeker aangezien er met alle versoepelingen in de aankomende weken weer een groter risico is om besmet te raken. Daarom heb ik samen met mijn gezin besloten, hoe moeilijk dat ook is, dat ik een stap opzij ga doen en voorlopig, samen met m’n katten Knak en Aap, in zelfquarantaine ga.’

Niet knuffelen

De beslissing valt Anouks gezin zwaar. ‘Maar ik zie nu al dat dit de juiste beslissing is. Ondanks dat ze het thuis moeilijk vinden dat ik er niet ben, kunnen ze nu wel vrijuit hun eigen ding doen, sporten en afspreken met vrienden.’



Anouk bivakkeert de komende tijd in het huis van een vriend in Amsterdam. ‘Gelukkig woon ik niet ver weg en kan ik zo op de fiets of in de auto stappen om, weliswaar zonder ze te kunnen knuffelen, ze in de buitenlucht wel te kunnen zien’, aldus Anouk over haar kinderen.

Voice Kids