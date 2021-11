Anouk keert terug met show op het Malieveld: ‘Het moet een feestje worden’

Anouk keert na lange tijd weer terug op het podium. De 46-jarige zangeres maakte vanavond aan tafel bij Jinek bekend op 11 juni 2022 met een concert op het Malieveld te komen. Het was de eerste keer dat de Haagse artiest weer aanschoof in een talkshow sinds zij in de eerste lockdown van maart 2020 wekenlang vast kwam te zitten in Marokko.

Het is ruim 2,5 jaar geleden dat Anouk op een podium heeft gestaan, maar ze is er nu klaar voor om het artiestenleven weer op te pakken. Op 11 juni 2022 keert de zangeres daarom terug op de bühne, op het Malieveld, het grote evenemententerrein in haar thuisstad Den Haag.



Anouk beloofde haar fans vanavond nieuwe nummers, maar ook oudere songs zullen te horen zijn. ,,Het moet natuurlijk wel een beetje een feestje worden.” De zangeres is ondertussen al volop bezig met de voorbereidingen van de show. ,,Ik ben al aan het denken aan de setlijst, het licht, voorprogramma’s. Ik ben altijd heel vroeg met voorbereiden. Dan kan het allemaal een beetje bezinken en kan ik er vrede mee hebben tegen de tijd dat het gaat gebeuren.”

Anouk bracht daarnaast ook nieuwe muziek ten gehore. Ze zong onder meer het nummer Going for the kill, een lied over een vrouw die op wraak zinspeelt na een scheiding. Wanneer het nieuwe album, waar Anouk momenteel nog aan werkt, moet uitkomen, is nog niet bekend.

Astma

De Haagse rockdiva leefde de afgelopen maanden in zelfisolatie. In juni keerde ze na lange tijd weer terug bij haar kinderen, nadat ze volledig gevaccineerd was. Anouk heeft heftige astma en loopt daarom extra risico op ernstige symptomen bij een besmetting met het coronavirus. De zangeres nam de coronarisico’s erg serieus: haar werk als coach bij The voice of Holland deed ze op afstand, via een videoverbinding. Eerder weigerde ze al op volle vliegtuigen te stappen toen ze was gestrand in Marokko aan het begin van de Covid-19-pandemie. Ze wachtte toen liever nog een paar weken langer tot het rustiger was én er meer duidelijkheid was over het virus.

Het laatste album van Anouk dateert van 2018. Het was overigens de eerste keer dat de zangeres een Nederlandstalige plaat uitbracht. Het album genaamd Wen d’r maar aan kwam in de eerste week binnen op nummer 1 in de Album Top 100.

