Anouk maakt lied voor koppels die relatie zien stranden door isolatie: ‘Je komt elkaar tegen’

Ze had er totaal niet bij stilgestaan, bekent de Haagse zangeres in haar nieuwste video op Instagram tegenover haar 470.000 volgers. Het is best gezellig om de hele dag noodgedwongen bij je geliefde te zijn vanwege de coronapandemie, dacht ze. Maar deze week besefte de The Voice-coach dat dit niet voor iedereen geldt. Isolatie kan immers ook zorgen voor frictie.



,,Je kan elkaar natuurlijk tegenkomen als je in zo’n kleine ruimte met ieders energie zit opgescheept’’, zegt Anouk. ,,Zo’n periode kan best wat minder goed aflopen voor sommige relaties.’’ Ook als je geen ruziemaakt, kun je door de isolatie tot het besef komen dat je niet bij elkaar past. ,,Toen dacht ik: dát is een leuk liedje.’’