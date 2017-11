Anouk trekt The Voice-kandidaat niet, Birgit Schuurman in Evakostuum

Vanavond in The Voice

The Voice of Holland levert niet altijd zangtalentjes af. Zo gruwelt jurylid Anouk van een kandidaat die van de zenuwen vals zingt. Het oordeel van de Haagse rockchick, die haar oortjes halverwege de auditie uit doet: ,,Dit kan ik niet aan gewoon. Ik vond dit echt te veel inlevingsvermogen.''

André kweekt biceps

André Hazes is vandaag weer de sportschool in gedoken om zijn gespierde armen een onderhoudsbeurt te geven. De zanger kan het niet laten om de enorme spierballen te fotograferen en deelt dit dan ook met zijn volgers. ,,Heerlijke PT dag!"

Pruiken voor Adam en Eva

Actrice-zangeres Birgit Schuurman heeft een ietwat hilarische opnamemiddag achter de rug voor een religieus programma dat zondag wordt uitgezonden. De brunette kroop in de huid van Eva, Waldemar Torenstra is Adam. ,,Eindelijk helpt het me, dat 'exotische' uiterlijk'', concludeerde ze na een fotosessie bij een appelboom.

Fatima geniet

Mysterie voor Daphne

Een rare gewaarwording voor Daphne Deckers. Het voormalig model ontvangt de laatste tijd pakketjes die al zijn geopend. Hoe dat kan en wie dat doet? Dat is de vraag waar ze nu mee kampt. ,,PS: Er is nog niks uit gestolen, maar dat kan ook aan mijn kledingsmaak liggen", grapt ze.

Bijzonder moment voor Lola

Armin geniet van weekend

Hij is vaak op reis voor shows over de hele wereld, maar dit weekend maakt Armin van Buuren tijd voor zijn vrienden. De dj is in Zweden en deelt een kiekje waarop hij in de weer is met een hete pan. Zijn fans wensen hem een fijn weekend toe.