Antje Monteiro: Ik ben ontzettend boos geweest op de zorg

Derde show voor Ariana Grande in de Ziggo Dome

14:55 Ariane Grande geeft een derde concert in de Ziggo Dome. De kaarten voor de twee shows die ze in augustus geeft vliegen de deur uit, laat concert organisator Mojo weten. Daarom staat ze op 11 september nog een keer in de Ziggo Dome. De kaartverkoop is al begonnen.