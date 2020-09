Archie is een van de snelst stijgende babynamen in Amerika

interview Herman van Veen: ‘Als het mag zoals het nu gaat, zing ik het wel uit’

10 september Herman van Veen staat sinds deze week weer in het theater met zijn voorstelling 75. Dat kun je wel zien dat is hij. De muzikant/ schrijver én schilder denkt in deze onzekere tijd niet aan stoppen. ‘Ik ben nu een jong iemand met 75 jaar ervaring.’