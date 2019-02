Ariana Grande aangeklaagd wegens plagiaat Russisch kunstwerk

Interview ‘Superclash’ maakte Within Temptation én relatie beter: ‘We zijn meer een eenheid’

Aan de vooravond van de release van hun nieuwe album en een tour in Noord-Amerika is Sharon den Adel (44), de leadzangeres van Within Temptation, openhartig. Over haar relatiecrisis met Robert Westerholt, het overlijden van haar vader en het voortbestaan van de band.