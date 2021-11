Ariana Grande draagt topje vol scheuren en dit ging er mis bij de clipopnames van Adele

Bibi Breijman weer thuis na opname in ziekenhuis: ‘Er wordt goed voor me gezorgd’

De zwangere Bibi Breijman (30) is weer thuis nadat ze vorige week werd opgenomen in het ziekenhuis. De Haagse vlogger had last van ernstig zwangerschapsbraken, maar maakt het inmiddels beter. ‘Iedereen zorgt heel goed voor me’, schrijft ze op Instagram.

3 november