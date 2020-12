Ariana Grande verrast honderden patiënten met kerstcadeautjes

Ariana stuurde cadeaus en Amazon-vouchers naar het kinderziekenhuis in Los Angeles en naar twee ziekenhuizen in Manchester. De stad in het Verenigd Koninkrijk heeft een speciale plaats in Ariana’s hart nadat een terrorist in 2017 een bom tot ontploffing bracht tijdens een concert van haar in de Manchester Arena. Daarbij kwamen destijds 22 mensen om en raakten meer dan vijfhonderd anderen gewond.