Arie Boomsma onthult strak leefschema: ijsbaden, ademoefeningen en nadenken

De dag begint bij Arie rond 06.00 uur met een koude douche, schrijft hij in een uitgebreid relaas tegenover zijn 177.000 Instagram-volgers. Hij nuttigt een halve liter water en beweegt dan alvast ‘een beetje’. ‘Als de kinderen nog niet wakker zijn, doe ik mijn breathwork’, vervolgt hij. Dat zijn ademhalingsoefeningen die bedoeld zijn om lichaam en geest rust te geven. Boomsma zweert erbij, blijkt uit zijn verhaal.

Na een ontbijt met de kinderen, het naar school brengen van de oudste twee en een rondje over het erf om zijn kippen en eenden uit hun hokken te laten, begint om 09.00 uur zijn werkdag. Die blijkt niet zo lang te duren. ‘Tot 14.00 uur’, schrijft hij. ‘In dat blok zit een uur beweging, soms een halfuur. In dat geval train ik ‘s avonds langer. En vijf minuten breathwork. In dit blok zit ook tijd voor het nieuws en/of het lezen van achtergronden.’



Na het werk begint het enige ‘blok’ zonder vaste routines: een middag met het gezin als de kids weer thuis zijn. Om 18.00 uur eet Arie met de kinderen en vrouw Romy, een halfuur later zitten hun oogappels in bad. Eenmaal droog leest Arie ze voor, waarna ze gaan slapen. Een opruimwandeling over zijn erf volgt, afgesloten door ‘een paar minuten basketbal’.

Quote Ik noteer ‘s avonds wat ik de volgende dag wil doen en noem drie dingen waarvoor ik dankbaar ben Arie Boomsma

Vroeger zou Arie hierna nog flink aan het werk zijn gegaan, maar daar begint hij tegenwoordig niet meer aan. Het blijft bij een uurtje vanaf 20.00 uur, waarna hij Romy weer opzoekt. ‘Soms lezen we samen, soms kijken we iets of ik doe mee met haar yogaflow’, aldus Arie. ‘Ik douche koud of neem een ijsbad en doe 20 minuten breathwork.’

Eenmaal kalm is het tijd voor contemplatie. ‘Ik noteer ‘s avonds wat ik de volgende dag wil doen en noem drie dingen waarvoor ik dankbaar ben’, beschrijft Arie. ‘In bed lees ik meestal even. Tussen 22.00 en 22.30 uur gaan we slapen.’

Arie, die in zijn podcast Over routines met bekende mensen over hun gewoontes praat, benadrukt dat het geen ramp is als zijn dag een keer anders loopt. Maar routines zijn voor hem wel belangrijk. ‘Gewoontes geven rust en zorgen voor ruimte, productiviteit en structuur. Maar juist omdat ze er elke dag weer zijn, is het niet zo erg als het een dagje anders loopt.’

