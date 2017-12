Arjan en Monique vonden elkaar in First Dates

Ze lachten, glommen en straalden in het First Dates-restaurant in Amsterdam. Op die zomerse dag in juli raakten Monique Beems (45) en Arjan Ardon (46) niet uitgepraat met elkaar. ,,Het was zo erg dat we geen tijd meer hadden voor het toetje. Het volgende stel stond al klaar”, zegt Monique.

Nu, vijf maanden later, is de verliefdheid van de twee alleen maar heviger. Sterker nog, ze hebben nieuws: ,,We zitten tussen de verhuisdozen. We gaan samenwonen. Woensdag trek ik bij Arjan in. Wat een verhaal hè?”

In het BNNVARA-programma First Dates (NPO 3) worden vrijgezellen bij elkaar gebracht in een restaurant, terwijl de camera’s registreren. Zelden kwam de liefde zo hevig als bij Monique en Arjan. ,,Eigenlijk voelde ik al vlinders op het moment dat we voor het eerst aan de bar zaten”, vertelt Monique. ,,Arjan bleek een liefdevolle man bij wie ik me snel thuis voelde. Rustig, waar ik nogal eens energiek en druk ben. Op die avond hebben we meteen nummers uitgewisseld. En ik zat nog niet in de trein of hij stuurde me al appjes.”

Superspannend

Twee weken later spraken ze af. ,,Dat was superspannend, maar daar sprongen nog meer vonken over. Vanaf dat moment zijn we onafscheidelijk.'' De afstand tussen de twee maakte het niet gemakkelijk. Arjan woont in Rotterdam, Monique tot deze week in De Rips, een dorpje vlakbij Deurne. Het is zo’n anderhalf uur rijden. ,,We zagen elkaar elk weekend, bij de een of de ander, maar omdat ik ook op zaterdag werk, hadden we te weinig tijd. Elke zondagavond als een van de twee dan weer weg moest, was het janken. We wilden bij elkaar zijn.”