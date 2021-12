Arjen Lubach en Merol staan in finale Vlaamse versie Slimste mens

Podcast Is de nieuwe Spi­der-Man een trip naar België of Duitsland waard?

En toen... waren de bioscopen weer gesloten. Die van Nederland dan. Wat betekent deze lockdown voor de films die eigenlijk in première zouden gaan? En voor wie hem niet al zag tijdens de drie halve dagen dat hij hier draaide: moeten we voor Spider-Man: No Way Home desnoods afreizen naar onze (nog) lockdownvrije zuiderburen?

8:06