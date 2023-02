Arjen Lubach verpestte gisteravond niet alleen mijn leven, maar ook de tv-avond

Aanklagers: Baldwin afgeleid door telefoon voor schietdra­ma

Alec Baldwin kreeg voorafgaand aan het fatale schietincident op de set van de film Rust in 2021 veel te weinig training in het gebruik van de revolver waarmee hij een cameravrouw dodelijk verwondde. Dat schrijven openbaar aanklagers in de staat New Mexico in hun formele aanklacht tegen de acteur. Tijdens die training zou hij bovendien afgeleid zijn door zijn telefoon.

