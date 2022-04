Arjen Lubach ziet verhuizing naar vooravond niet zitten: ‘Die plek was voor DWDD’

Verschillende tv-kenners opperden de afgelopen weken na het einde van M dat De Avondshow misschien naar voren kan worden gehaald. M en de huidige vooravondtalkshow Khalid & Sophie scoren een stuk minder kijkers dan voorganger De Wereld Draait Door , nadat eerder opvolger De Vooravond met Fidan Ekiz en Renze Klamer ook al van de buis werd gehaald. De Avondshow is tegelijkertijd op de late avond wel een hit met steevast meer dan een miljoen kijkers. Daar is volgens Lubach wel een verklaring voor. ,,Het 19.00 uur-slot is gecreëerd door Matthijs van Nieuwkerk die ooit op NPO 3 een talkshow heeft bedacht en die is succesvol geworden en naar NPO 1 gesleept”, zo legde hij uit. Het tijdslot werd toen ‘de heilige vooravond’ terwijl dat in de tijd voor De Wereld Draait Door ook niet zo was, aldus Lubach.

Pauze

,,Er waren wel van dat soort programma’s, maar het was nooit het heilige talkshowslot ofzo. Dat is gemaakt door De Wereld Draait Door en dat wordt nu niet geëvenaard door die andere shows.” Lubach, die pas net een paar weken begonnen is met De Avondshow, wil gewoon op de huidige voet verder. ,,Ik blijf dit doen.”



Wel is de presentator komende week even niet te zien. Vooraf heeft Lubach afgesproken na zes weken een pauze in te lassen omdat het maken van dagelijkse satire behoorlijk arbeidsintensief is. ,,Het is het leukste werk ooit, maar we konden niet inzien of we dat konden volhouden. Toen heb ik geopperd: kunnen we niet een pauzeweek inlassen om in ieder geval één seizoen te kunnen aankijken of het vol te houden is.”