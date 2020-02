Armin van Buuren afsluiter op Mysteryland

Zo kruipt Nyassa in de huid van Tina Turner

11:07 Over een paar dagen gaat de langverwachte TINA - De Tina Turner Musical in première. Hoofdrolspeelster Nyassa Alberta kruipt in de huid van de legendarische zangeres en deze site mag vandaag een exclusief voorproefje geven van hoe dat eruit gaat zien.