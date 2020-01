Armin van Buuren draagt Top 40 Award op aan Marco Borsato

De prijzen voor beste artiesten en nummers van het vorige jaar (2019) en afgelopen decennium werden gisteravond bij Qmusic uitgereikt. De presentatie was in handen van dj en Top 40-presentator Domien Verschuuren.

Snelle werd bekroond tot Beste Nieuwkomer van 2019. De rapper laat daarmee Duncan Laurence en Post Malone-zangeres Rani achter zich. ,,We stonden enige tijd in allerlei lijsten op nummer één , maar hadden toen wel zoiets als ‘maar we staan nog niet in de Top 40 bovenaan. Toch de lijst der lijsten. Heel bijzonder dat dat gebeurd is', aldus de rapper die eigenlijk Lars Bos heet.

Gers Pardoel ontving de prijs voor Grootste Hit van de ‘10s, met zijn nummer Ik Neem Je Mee. ,,Ik ben dankbaar dat het nog steeds zo'n grote hit is. Het nummer inspireert mij nog iedere dag. Mijn leven is er helemaal door veranderd’’, stelde Pardoel in een reactie. Hij schat het liedje wel zo'n 3.000 keer te hebben gezongen.

Kensington ontving de publieksprijs voor het nummer Uncharted. ,,De leukste prijs om te winnen", reageerde de band. ,,Want het publiek heeft gestemd. En de fans, die zijn het belangrijkste.”

Armin van Buuren en Davina Michelle veroverden twee awards. De zangeres was de beste artiest van 2019 had, samen met Marco Borsato en Armin van Buuren, de grootste hit met Hoe Het Danst. ,,We hopen dat je er weer snel bovenop komt", zei Armin van Buuren, ,,zijn allemaal enorm erg geschrokken van het nieuws. Neem je tijd. Je bent een van de grootste artiesten in Nederland. We houden van je.”

Van Buuren werd daarnaast bekroond tot de meest succesvolle Nederlandse artiest van de jaren ‘10. Van Buuren stond in het afgelopen decennium in totaal maar liefst 285 weken - opgeteld meer dan 5 jaar - in de Top 40 en laat daarbij Martin Garrix (269 weken) en Afrojack (238) achter zich. ,,Een hele eer.”

Het is voor het eerst dat de Top 40 Awards publiekelijk wordt uitgereikt. ,,Eerder gebeurde dat redelijk onder de radar. Toen de Top 40 vorig jaar naar Qmusic kwam, besloten we groter te gaan uitpakken”, stelt Domien Verschuuren. ,,De Top 40 is al 55 jaar de meest toonaangevende hitlijst van Nederland, dus daar horen toonaangevende awards bij. Wat mooi is aan deze prijs, is de manier waarop hij tot stand komt: er is geen vakjury en geen publieke stemming. Door de notering in de Top 40 krijgt het lied een aantal punten. Opgeteld krijg je dan een ranking”.

