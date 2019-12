Armin van Buuren en Wereld Natuur Fonds bundelen krachten tegen plastic

UPDATE Beau neemt presenta­tie­stok­je Weet ik Veel!? over van Linda de Mol

19:25 Beau van Erven Dorens is de nieuwe presentator van het spelprogramma Weet Ik Veel!?, voorheen een van de paradepaardjes van Linda de Mol bij RTL 4. Dat heeft Van Erven Dorens vanavond bevestigd aan RTL Boulevard. Gisteravond in Café Hendriks & Genee deed de presentator nog zijn best het nieuwtje te ontkrachten.