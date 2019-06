Armin van Buuren: Ik wil de mensen blijven verrassen

Gordon denkt aan muzikale comeback

19:10 Hoewel Gordon in 2016 afscheid nam van zijn zangcarrière begint het nu toch weer een beetje te kriebelen. Door het presenteren van de SBS6-zangshow It Takes 2 is de oud-zanger geïnspireerd geraakt. ,,Het bloed kruipt waar het niet gaan kan", zegt de Amsterdammer in Veronica Inside op Radio Veronica.