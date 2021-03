Armin van Buuren presenteert speciale State Of Trance-pubquiz

Armin van Buuren host op dinsdag 30 maart een speciale pubquiz over trancemuziek. Het gaat om ‘de grootste trance-pubquiz ooit’, zo maakte het label Armada Music bekend. Naast Van Buuren is Ruben de Ronde, van het wekelijkse radioprogramma A State Of Trance , die avond de sidekick.

De pubquiz zal virtueel zijn en wordt vanaf 20.00 uur via YouTube en Switch live uitgezonden vanuit de A State Of Trance-studio in Amsterdam. De vragen zullen gaan over het genre zelf, maar bijvoorbeeld ook over de shows en muziek van Armin van Buuren.

Om deel te nemen aan de quiz kunnen liefhebbers zich aanmelden op de site van A State Of Trance. Het benodigde wachtwoord wordt een kwartier voor aanvang van het evenement gedeeld. In totaal kunnen maximaal 2000 mensen meedoen. Degenen die buiten de boot vallen, kunnen bijvoorbeeld via Zoom wel zelf meespelen.

De quiz is onderdeel van een reeks evenementen die in het teken staat van A State of Trance, waarvan dit jaar de duizendste show wordt gemaakt.

