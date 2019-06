Art Rooijakkers boeit weinig mensen: zomertalkshow bungelt onderaan kijkcijferlijst

Zomer met Art is deze zomer tien weken lang op werkdagen te zien, totdat Beau van Erven Dorens in het nieuwe tv-seizoen in het gat springt dat RTL Late Night in maart achterliet. Hoewel de show de naam van Art Rooijakkers draagt, krijgt hij wekelijks hulp van een gastpresentator. Rooijakkers trapte de reeks af met cabaretier Richard Groenendijk.



Rooijakkers legde het op de late avond af tegen Pauw, dat op NPO 1 met 858.000 het dubbele aantal kijkers wist te boeien. Op NPO 3 zagen 925.000 kijkers de voetbalwedstrijd Frankrijk tegen Nigeria op het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk.



De meeste mensen stemden traditiegetrouw af op het NOS Journaal (1,5 miljoen), gevolgd door MAX Vakantieman (1,1 miljoen), waarin Sybrand Niessen als opvolger van Frits Bom de vakantieproblemen van Nederland behandelt. Ook M van Margriet van der Linden blijft in de vooravond scoren met 713.000 kijkers. De liveshow Minister van Gehandicaptenzaken op NPO 1 scoorde 373.000 kijkers. In deze door Lucille Werner gepresenteerde tv-show werd Rick Brink uitgeroepen tot officieuze minister om de belangen van gehandicapten te behartigen.