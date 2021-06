Ashton Brother Joost Spijkers: ‘Mooier dan ooit zal echt gelden voor cultuur na corona’

Ashton Brothers gaan toch het theater in, ondanks coronare­stric­ties

18 mei Met maximaal 100 man in het theater een voorstelling opvoeren is een onmogelijke en bovendien onrendabele opgave voor veel artiesten. De Ashton Brothers laten zich niet uit het veld slaan en gaan het toch proberen. Vanaf 1 juli, RIVM-proof. ,,Grote kans dat we als een gezin gaan samenleven.”