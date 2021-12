Ashton Brothers schrappen kerstshow vanwege avondlockdown

AD Media podcast ‘Je kunt na Borsato en Hazes niet volhouden dat juicekana­len enkel onzin verkopen’

Op het moment van opnemen van deze aflevering, komt net het nieuws naar buiten over de officiële aangifte tegen Marco Borsato wegens grensoverschrijdend gedrag tegen minderjarigen, door een vermeend slachtoffer. Dus ontstaat er in deze podcast een ethische discussie over wat je als media-journalist wel en niet opschrijft of zegt.

15 december