Ashton Kutcher deelt eigen telefoonnummer op Twitter

Een persoonlijk bericht kregen de fanatieke sms’ers overigens niet terug: ,,Hey, dit is Ashton. Dit is een automatische sms om je te laten weten dat ik je berichtje heb gekregen’’, stuurde de acteur de wereld in. Heel erg veel tijd om te sms’en had ie overigens ook niet: ,,Ik ben de hele dag op de set van The Ranch aan het werk, heb vooral een enorm fijne dag’’, stuurde hij in een tweede automatisch berichtje.