Australisch bikinimodel: Ik ben de nieuwe vriendin van dj Afrojack

Nick van de Wall (30), oftewel de wereldberoemde Nederlandse dj Afrojack, lijkt als een blok gevallen voor het Australische model Sarah Kohan. Volgens de 23-jarige blondine sprong de vonk recent over tijdens een ontmoeting in Parijs. ,,Hij nam me daar romantisch mee naar Disneyland.''

Afrojack, die eerder relaties had met de Nederlandse realityster en moeder van zijn dochtertje Amanda Balk en vervolgens de schatrijke hotelketenerfgename Paris Hilton, heeft zelf nog niets losgelaten over de mooie Kohan. Het reislustige bikini- en lingeriemodel klapte eergisteren tijdens een tv-interview uit de school over haar nieuwe liefde. ,,Hij heet Nick en hij is een dj'', verklapte ze.

Australische media weten niet of ze Kohans uitspraak moeten geloven. Sarah staat bekend als erg intelligent maar is ook beroemd om haar slimme publiciteitsstuntjes. Zelf benadrukt ze toch echt een relatie met Afrojack te hebben. ,,Hij ontmoet deze feestdagen zelfs mijn familie. Die komen speciaal over uit Australië.''

Smaak

Gevraagd naar haar muzieksmaak liet Kohan in hetzelfde, in Amsterdam opgenomen vraaggesprek ook nog los de muziek van Afrojack 'te gek en fantastisch' te vinden. ,,Maar ik heb persoonlijk iets meer met hiphop en R&B.'' Haar grote idool is Chris Brown. ,,Hoe leuk! Ik kwam er onlangs achter dat hij heeft samengewerkt met Afrojack. Het nummer heet, heel toepasselijk, As Your Friend.''

Foto's van de twee zijn er nog niet. Op hun sociale media-accounts delen ze geen kiekjes van elkaar. Kohan stelde in Amsterdam te zijn, omdat Afrojack in Nederland woont. De twee brengen de jaarwisseling door in India waar de dj een optreden heeft. Volgens Kohan loopt haar relatie op rolletjes. ,,We lachen veel'', zegt ze. ,,Vooral omdat ik altijd alles uit mijn handen laat vallen.''

