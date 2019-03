Australische zanger: mij werd plek in halve finale The Voice beloofd

In Australië ligt het programma The Voice flink onder vuur nu een Australische zanger claimt dat een aantal finalisten van de populaire talentenjacht op voorhand al bekend is. Thom Phillips deed daar vandaag op de Australische radiozender Mix 102.3 een boekje over open. Zijn uitspraken volgen op beweringen dat het publiek van The Voice Australia urenlang in een opnamestudio vast werd gehouden.

De redactie van The Voice stuitte vorig jaar online op de muziek van Phillips. ,,Ik kreeg een mailtje of ik wilde meedoen’’, vertelt hij in de ontbijtshow van de radiozender Mix 102.3, de zender waar Phillips producer van is. De uit Adelaide afkomstige zanger sloeg het aanlokkelijke aanbod af, waarna een senior producer van het programma contact met hem zocht. ,,Toen ik mijn verhaal deed, kreeg ik te horen dat het feit dat ik een dochtertje heb, goed bij het format van The Voice past. Ze wilden graag een jonge vader hebben. Vervolgens kreeg ik te horen dat ze me konden beloven dat ik het ten minste tot de halve finale zou schoppen.’’

De verbaasde Phillips bleef bij zijn beslissing zich niet op te geven. Volgens hem krijgen de vier coaches van The Voice een ‘seintje’ als ze op de rode knop moeten drukken zodat een kandidaat zich voor de volgende ronde plaatst. Een woordvoerder van The Voice Australia laat aan News.com.au kort weten dat de bewering ‘belachelijk’ is.

Traumatisch

Het verhaal van Phillips volgt op het nieuws dat het publiek van de show eerder dit jaar ‘tegen hun wil’ zou zijn vastgehouden in de Fox Studios in Sydney. Dat claimde de Australische Dancing with the Stars-presentator Grant Denyer gisteren op 2Day FM. Een luisteraar van de radiozender, die daadwerkelijk bij de opnames was, sprak daarna van een ‘traumatische ervaring’. ,,Het zou tot 19.30 uur duren, maar om 22.30 uur stond ik eindelijk buiten. We kregen een flesje water en een zakje chips, terwijl de makers van het programma met pizza’s rondliepen. Het was een hectische bende’’, aldus ene John.

Volgens The Voice lopen de opnames voor de zogenoemde Knock Out-rondes inderdaad wel eens uit. ,,Maar niemand is tegen zijn wil vastgehouden. Het publiek was vrij om te vertrekken zodra het veilig was dat te doen. De deuren van de studio waren niet vergrendeld. De veiligheid van het publiek en de bemanning van de studio blijft altijd onze prioriteit’’, aldus een woordvoerster.