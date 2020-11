Automobilist rijdt bij lokale omroep naar binnen tijdens live-uitzending

Het ongeluk was live te horen, omdat Meijer net bezig was met een aankondiging. ,,Oh oh, dat gaat hier niet goed”, zegt hij geschrokken na een hoop kabaal. ,,Er rijdt net een auto bij ons naar binnen. Die meneer rijdt de pui eruit. Dat is even minder.” Hij besluit onmiddellijk te kijken wat er precies aan de hand is en zet Katrina and the Waves op met Walking on sunshine.