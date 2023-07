Avatar en The Last of Us liggen stil door staking Hollywood: ook deze films en series geraakt

De volgende blockbusters staan op losse schroeven:

- Avatar 3 en 4 (Disney)

- Wonder Woman 3 (Warner)

- Ghostbusters 4 (Sony)

- Mufasa: The Lion King (Disney)

- Blade (Marvel)

- Spider-Man deel 4 (Marvel)

- Verwacht wordt dat het vervolg op de Gladiator, die wordt opgenomen in Marokko en Malta, ook vertraagd is

Deze series zijn stilgelegd:

- The Handmaid's Tale seizoen 6

- Game of Thrones-spinoff A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)

- Stranger Things seizoen 5 (Netflix)

- The White Lotus (HBO Max)

- The Last of Us seizoen 2 (HBO Max)

- Emily in Paris seizoen 4 (Netflix)

- Euphoria (HBO Max)

- Cobra Kai seizoen 6 (Netflix)

- Wonder Man (Disney+)

- In tegenstelling tot eerdere berichten gaan de opnames van House of the Dragon (HBO Max) wel door. Hoewel de Game of Thrones-prequel Amerikaans is, is het gros van de cast Brits. Die acteurs zijn aangesloten bij de Britse vakbond Equity. Leden van deze organisatie mogen volgens de wet niet staken uit solidariteit met hun Amerikaanse collega’s die lid zijn van de vakbond SAG-AFTRA.

De rode loper-premières van de volgende films zijn uitgesteld:

- Haunted Mansion (28 juli)

- Ninja Turtles (2 augustus)

- A Haunting in Venice (15 september)

- Topacteurs Cillian Murphy en Emily Blunt verlieten donderdag de Britse première van de thriller Oppenheimer op het moment dat de staking begon. De film van regisseur Christopher Nolan moet een van de blockbusters van deze zomer worden.

In de Verenigde Staten gaan de volgende tv-series en programma's later van start:

- Nieuwe afleveringen van de latenightshows Saturday Night Live, The Tonight Show met Jimmy Kimmel en The Late Show met Stephen Colbert zijn in mei al gestopt

- Night Court

- Chicago Med

- Fire and P.D. (NBC)

- NCIS (CBS)

- Young Sheldon (CBS)

- Family Guy (Fox)

- The Simpsons (Fox)

- De Amerikaanse televisienetwerken hebben laten weten hun najaarsschema's om te gooien door shows als The Masked Singer, The Amazing Race, Survivor en Kitchen Nightmares naar voren te halen.

