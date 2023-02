Avatar II stoot Titanic uit top 3 meest succesvolle films ooit

De tweede Avatar-film, The Way of Water, heeft klassieker Titanic uit de top 3 van meest succesvolle films in de geschiedenis gestoten. Avatar II bracht sinds half december meer dan 2,243 miljard dollar. Daarmee is Titanic, die 2,242 miljard dollar opbracht, de derde plek in deze lijst kwijt. Dat melden Amerikaanse media.