Avatar was kaskraker eerste klas, maar kan toch niet tippen aan status Titanic: hoe zit dat?

Linda de Mol en Jeroen zijn 'beslist niet weer bij elkaar': 'We praten af en toe’

Linda de Mol heeft Jeroen Rietbergen al eerder betrapt op flirten met een andere vrouw. Het leidde tot een relatiecrisis. Dat schrijft ze vandaag in haar editorial voor haar blad Linda, waarin ze terugblikt op de ophef die ontstond na de uitzending van Boos over The Voice of Holland. De Mol benadrukt dat het geen seksueel grensoverschrijdend gedrag was. ‘Wel gedrag dat je in een relatie niet pikt.’

20 september