Avicii, Queen en Andre Hazes jr. scoren goed in Top 2000

Van oudsher doen nummers van artiesten die recent overleden zijn het goed in de Top 2000. Dat is dit jaar onder andere te zien bij de Zweedse DJ Avicii die in in april om het leven kwam. Zijn nummer Levels is de hoogste nieuwe binnenkomer. Wake me up steeg 533 plaatsen en is terug te vinden op plek 100, terwijl het nummer Hey Brother 607 plekken steeg naar 234. Ook de twee noteringen van de Franse Charles Aznavour, namelijk She en Yesterday when I was young, stegen aanzienlijk.



Queen lijkt profijt te hebben van de film Bohemian Rapsody die momenteel in de bioscopen draait. Het gelijknamige nummer van de band is wederom terug te vinden op de eerste plaats, maar ook de andere 34 noteringen van de band deden het goed. Gemiddeld stegen de nummers van Queen 234 plaatsen.