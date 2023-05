AvroTros gaat songfestival met Mia en Dion uitgebreid evalueren

Mia Nicolai en Dion Cooper kwalificeerden zich dinsdag niet voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Vlak daarna liet AvroTros al weten ‘ongelooflijk trots’ te zijn op het duo. ,,We wisten dat het lastig zou worden in deze moeilijke eerste halve finale en het is natuurlijk vreselijk jammer dat het niet gelukt is om de finale te bereiken”, zegt AvroTros. ,,Mia & Dion hebben een fantastisch optreden neergezet en we zijn en blijven ongelooflijk trots op wat ze hebben gepresteerd.”

Algemeen directeur Eric van Stade, ook lid van de selectiecomissie, liet vorige maand al weten dat het niet ondenkbaar is dat het Nationaal Songfestival op termijn terugkeert. Binnen AvroTros zijn daar regelmatig gesprekken over, zo stelde hij. ,,We proberen natuurlijk te kijken of we het nog steeds goed doen en of we daar niet af en toe verandering in moeten brengen”, legde Van Stade uit. ,,We hebben het er regelmatig over maar tot nu toe leek het ons verstandiger dat we doorgaan op de weg die we nu zijn ingeslagen.”