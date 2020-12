AVROTROS komt met zesde seizoen van successhow Hunted

Gespannen Ronnie Flex gaat los in I can see your voice: ‘Naar mij moet je luisteren!’

9:04 1,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe de normaal zo rustige Ronnie Flex voor zijn doen enorm uit zijn dak ging in I can see your voice. De rapper had goed ingeschat dat een deelnemer niet kon zingen en dat zorgde voor uitbundige ontlading. ,,Naar mij moet je luisteren bro!’’