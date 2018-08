AVROTROS reageert op bizar Eén Tegen 100-moment: 'Bart had het écht fout'

De 53-jarige Bart uit het Brabantse Effen koos in de uitzending van vrijdag voor een moeilijke vraag toen hij nog zeven tegenspelers én drie escapes over had. In de categorie geografie kreeg hij de vraag voorgeschoteld: 'Welke stad ligt hemelsbreed het dichtst bij Amsterdam?' Marbella, Tunis en Marrakech behoorden tot de antwoorden.

Trouwe achterban

Kijkers van Eén Tegen 100, die de berekening invoerden op Google Maps, vroegen zich via sociale media massaal af of Marbella toch niet het juiste antwoord was. Maar volgens AVROTROS is Bart niet tekort gedaan. ,,We hebben een heel trouwe achterban die ons programma wekelijks volgt en ook reageert als men denkt dat er iets niet klopt. Dat gebeurde in dit geval ook in de studio en we hebben na de uitzending ook opmerkingen gekregen van kijkers dat er mogelijk iets niet klopte. Maar onze researchredactie heeft het goed uitgezocht. Helaas had Bart het fout'', laat een woordvoerster aan BN DeStem weten.