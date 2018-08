AVROTROS: Uitspraak Ed Nijpels over Linda de Mol uit context gehaald

Een woordvoerder bevestigt het nieuws dat RTL Boulevard vandaag meldde. De presentatoren waren ontstemd dat AVROTROS eerder op de dag had laten weten dat de scene niet meer kon worden gekocht om in de show te laten zien.

,,Er zijn verschillende redenen waarom we ertoe besluiten beelden niet betaald beschikbaar te stellen", stelt de zegsman. ,,In dit geval merkten we dat diverse media het fragment volledig uit z'n verband rukten. Het was een klein stukje in een uitgebreid gesprek over zijn leven en zijn jonge jaren.''