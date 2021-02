AvroTros wil Schollaardt op plek Stenders: ‘Ik hoop dat NPO zich alle ellende nog herinnert’

Drieënhalf jaar geleden zou hij al gaan, nu heeft Rob Stenders (55) tóch getekend bij Radio Veronica. Hij keert terug bij het station waar hij 25 jaar geleden al werkte. Met zijn radioprogramma Stenders Platenbonanza, met zijn vaste sidekick Caroline Brouwer en met bovendien een extra functie: die van zendermanager.



,,De sleutels in handen krijgen om van Radio Veronica een muzikale vrijplaats voor liefhebbers te maken, zo’n kans krijg je maar één keer’’, meldt Stenders in een persbericht. ,,Net als Radio Veronica ben ik geboren op 18 april, m’n eerste demo stuurde ik naar Veronica, het is de zender van Stenders & Van Inkel en zo’n beetje de helft van mijn radiobestaan. Dat ik nu de kans krijg om als zenderbaas de koers van dit station te bepalen en zwart-op-wit het vertrouwen en de vrijheid heb gekregen om er de zender van te maken waar ik in geloof, maakt de cirkel rond.’’ Weggaan bij NPO Radio 2 is niet makkelijk, stelt hij.



Dat bleek al in de zomer van 2017 toen Stenders al zo goed als rond was met Veronica, al geproost zou hebben en op de foto zijn gegaan. Het idee was dat hij met Giel Beelen Radio Veronica zou omvormen; minder classics, meer alternatieve muziek, zoals het oude 3FM. Bandjes, festivals. Beelen zou de ochtend voor zijn rekening nemen, Stenders de middag. Het was zo ‘zeker’ dat Annemieke Schollaardt vanaf 3FM overstapte in de verwachting zijn plek op NPO Radio 2 tussen 14.00 en 16.00 uur over te nemen.