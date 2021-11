Awakenings: 3 dagen in Hilvarenbeek, extra feest op oude terrein

Het festival Awakenings is van plan om in 2022 vanwege de 25e verjaardag uit te pakken met twee verschillende edities. Het hoofdfestival vindt dit jaar niet in Spaarnwoude plaats, maar in Hilvarenbeek en duurt drie dagen.

Delen per e-mail

Voor het eerst is er ook de mogelijkheid om op het festivalterrein te kamperen. Dit is qua logistiek en ruimte niet mogelijk in Spaarnwoude, waar het festival al twintig jaar plaatsvindt. Daarom wijkt de organisatie deze zomer voor de hoofdeditie uit naar Hilvarenbeek.

Het hoofdfestival vindt plaats op 29, 30 en 31 juli, een dag langer en een maand later dan de afgelopen jaren het geval was. Volgens de organisatie is het een primeur dat bezoekers van een technofestival kunnen overnachten op het festivalterrein.

Ander moment

Het tweede festival vindt wel plaats in Spaarnwoude, maar op een ander moment in het jaar. De details over dit extra evenement worden maandag via sociale media gedeeld met de fans. Deze ‘extra editie’ wordt extra georganiseerd ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Awakenings.

De organisatie kan niet zeggen of het festival voortaan altijd drie dagen duurt. De line-up van beide festivals wordt eind januari bekendgemaakt. Dan begint ook de kaartverkoop. Op dit moment zijn in Nederland alle evenementen zonder vaste plekken verboden vanwege de snel stijgende coronabesmettingen. In principe duurt deze maatregel van het demissionaire kabinet drie weken.

Luister hier naar de Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: