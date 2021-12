Baas Viaplay Marco Zwaneveld: ‘We hadden Olav Mol moeten bellen’

Door de komst van streamingdienst Viaplay naar Nederland verdwijnen de wedstrijden in de Formule 1 straks achter een betaalmuur. Ook vaste F1-gezichten zoals Olav Mol gaan niet mee naar de Scandinavische zender. Die laatste moest dat via de media vernemen en ‘dat had anders gemoeten’, aldus Viaplay’s Head of Sports Marco Zwaneveld in gesprek met het ANP.

,,Het hoort erbij. En een heleboel snap ik ook wel”, reageert Zwaneveld, sinds dit jaar het hoofd van de Nederlandse sportuitzendingen op Viaplay, op de ophef die is ontstaan toen bekend werd dat Viaplay afscheid neemt van een groot deel van het huidige Ziggo-team. Naast Mol zijn dat ook pitreporter Jack Plooij en analist Robert Doornbos.

,,Olav heeft dat dertig jaar gedaan en dan kiezen wij opeens een ander traject met duo-commentaar. Maar Viaplay doet dat overal en in Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk vonden we een mooie combinatie. Voor ons een win-win situatie.” Achteraf had hij het qua invulling niet anders willen doen, maar ‘er is ook veel commotie geweest over dat we Olav niet gebeld hebben hierover en dat hadden we misschien wel moeten doen’. Gisteren, tijdens een persdag van Viaplay, benadrukte Zwaneveld aan deze site nog dat Viaplay ‘zeker niet verplicht’ is om met het oude team te praten. Inmiddels is er wel contact geweest met Mol, aldus Zwaneveld.

Eerder deze week maakte Viaplay bekend hoe Nederlandse Formule 1-liefhebbers vanaf maart 2022, als het nieuwe seizoen begint, naar de races kunnen kijken. Er kan onder meer via de huidige tv-aanbieders zoals Ziggo en KPN een abonnement van 13,99 euro per maand afgesloten worden. ,,Daarvoor kunnen abonnees elk weekend naar de vrije trainingen kijken en in de wedstrijdweekenden naar de kwalificatie en de race met in beide gevallen een uitgebreide voor- en nabeschouwing. Op vrijdag is er ook een talkshow”, zegt Zwaneveld, die aangeeft dat er ook een studio bij het circuit zal staan en er ook content wordt uitgewisseld met andere Viaplay-landen. ,,Het is voor het eerst dat Viaplay de Formule 1 zo groots aanpakt.”



Binnen het pakket krijgen abonnees ook toegang tot andere sporten, zoals buitenlands voetbal en darts. Ook biedt de dienst films en kinderprogramma’s aan. Voor raceliefhebbers die alleen de Formule 1 willen zien is er nog geen oplossing, zegt Zwaneveld. ,,Voorlopig is er alleen een pakket met de hele service. Dat zal ook niet op de korte termijn veranderen, maar je ziet dat de hele streamingwereld steeds dingen aanpast, dus misschien dat wij dat in de toekomst ook doen.” Net als bij diensten als Netflix en Videoland is het wel mogelijk om met meerdere mensen van een abonnement gebruik te maken. ,,Je kunt met twee devices tegelijk naar iets kijken. In totaal kun je met vijf devices tegelijk ingelogd zijn”, zegt Zwaneveld.

Hoeveel Nordic Entertainment Group (NENT), waar Viaplay onderdeel van is, heeft betaald voor de uitzendrechten voor de koningsklasse van de autosport is vooralsnog onbekend. Naar verluidt gaat dat om ruim 100 miljoen euro voor de komende drie jaar. ,,Het mooie is dat ik het niet weet”, lacht Zwaneveld. ,,En als ik het wist zou ik er niks over zeggen. Zo gaat dat nou eenmaal vaak met rechten, dat blijft gokken.”

