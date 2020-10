Babette van Veen over dertig jaar GTST: ‘Ik ging van koortslip naar koortslip van de stress’

update Gordon met dood bedreigd bij beroving in huis: ‘Niemand stopte toen ik om hulp smeekte’

30 september SBS 6-presentator Gordon Heuckeroth (52) is zaterdagnacht naar eigen zeggen ernstig mishandeld en beroofd in zijn appartement in Amsterdam-Zuid. Hij werd vastgebonden en met de dood bedreigd, zegt hij tegen De Telegraaf. „Ik dacht dat ik zou worden vermoord.”