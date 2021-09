‘Babette’ zwerft rond op Tinder en Famke Louise deelt echofoto

Dit is het verhaal van Lex Kroon (80), de schrijver waar Eus zo dol op is: ‘Ik heb mijn tijd verkloot’

12 september Snel na het in 1984 verschijnen van de bikkelharde autobiografische roman ‘Ik lach om niet te huilen’ raakte het boek van de Rotterdamse schrijver Lex Kroon (80) in de vergetelheid. Maar sinds AD-columnnist Özcan Akyol aan deze krant vertelde dat dit zijn favoriete boek aller tijden is, nam de vraag zó toe dat het boek deze week opnieuw verschijnt. ,,Lex is een paradijsvogel uit een andere tijd,’’ zegt Eus.