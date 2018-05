Babyboom! 2018 is het jaar van de junior BN'er

Het lijkt wel alsof de Nederlandse sterren massaal hebben besloten gezinnetjes te stichten of uit te breiden. Gisteren werd bekend dat Waylon en zijn Bibi een kleine spruit verwachten, maar de afgelopen maanden was er nog veel meer babynieuws. Een overzicht.

Airen Mylene

Een Wie is de Mol-baby? Ja, zeker! Airen Mylene en Taeke Taekama maakten in november bekend dat er een kindje op komst was. Begin maart kwam het ventje ter wereld. Hij draagt de naam Bodhi Doeke Taekema. Mylene is inmiddels weer helemaal in vorm en heeft vandaag haar eerste persmoment gehad.

Altijd mijn koning ❤️ Uitgeteld na Koningsdag. #kingsday #koningsdag #babyboy #bodhi Een foto die is geplaatst door null (@airenmylene) op 27 Apr 2018 om 14:30 PDT

Demy de Zeeuw

Een groot feest gisteren in huize De Zeeuw. Demy en zijn vrouw Danielle Slof verwelkomden zoontje Myno. Het stel heeft al een dochter: Roqi. Zij heeft een flinke fanbase op Instagram opgebouwd. Of Myno ook een eigen account op het sociale medium gaat krijgen is nog niet duidelijk.

Welcome Myno.. 💙 Een foto die is geplaatst door null (@demydezeeuw) op 30 Apr 2018 om 8:48 PDT

Lauren Verster

Leentje is het eerste kindje voor Lauren Verster en haar vriend Jasper. In november 2017 onthulde Laura dat ze een meisje verwachtte. Haar zwangerschap verliep op dat moment prima, al maakte ze zich wel eens zorgen om haar oververmoeidheid en andere kwaaltjes. De kleine spruit is inmiddels twee maanden oud.

Lief! Lauren Verster deelde de eerste foto van haar dochtertje Leentje met ons. 👶🏼😁 #rtlboulevard Een foto die is geplaatst door null (@rtlboulevard) op 5 Feb 2018 om 6:04 PST

Matsoe Matsoe

Van een losbandige jongen in Oh Oh Cherso naar een serieuze vader: Matsoe Matsoe is maar wat trots op zijn zoontje Jaxx. Het ventje is drie weken geleden geboren en sindsdien is de dj de gelukkigste man op aarde. In november maakte Joey Spaan het blijde nieuws bekend. Hij kon rekenen op veel felicitaties.

Jaja het is officieel nu “papa djo” We hebben een mooie zoon gekregen Jaxx!!! Trots op ze moedertje😍😍 #zoon #respectvoorvrouwen #gelukkigste #man #op #aarde Een foto die is geplaatst door null (@djmatsoematsoe) op 6 Apr 2018 om 5:47 PDT

Chantal Janzen

Iets meer dan een maand geleden kwam Bobby ter wereld. Het zoontje van Chantal Janzen (39) en haar echtgenoot Marco Geeratz (45). Het koppel heeft al koter genaamd James. Hoewel Janzen in eerste instantie niet dacht aan een zwangerschap wegens fysieke problemen, was de verrassing enorm, toen bleek dat ze alsnog in verwachting was. ,,Een tweede kindje is ongelooflijk welkom'', zei ze daarover.

And then there was Bobby💙 29•03•2018 Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Mar 2018 om 1:35 PDT

Johnny de Mol

Het liefdesleven van Johnny de Mol mag dan veel hobbels hebben gekend, bij Anouk heeft hij zijn heil gevonden. De presentator ging in september vorig jaar voor de voormalig KUS-zangeres, die moeder is van de 3-jarige Kiki, op de knieën. Een maand later maakte hij bekend dat hij voor de eerste keer vader zou worden. Een week geleden was het eindelijk zover: Johnny en Anouk zijn de trotse ouders geworden van Johnny jr.. Zijn overgrootvader, opa en vader werden ook Johnny genoemd. ,,Het is een familietraditie'', aldus Johnny.

Hey kleine vriend! Daar ben je dan.. welkom lieve Johnny !! 🙌🏻✨❤️👶🏻🙏🏻 #23april #mamazenmaster #alleseropeneraan #trotsepapa Een foto die is geplaatst door null (@johnnydemolofficial) op 24 Apr 2018 om 0:47 PDT

Deze sterren moeten nog even geduld hebben...

Eva Jinek

Twee jaar geleden moest Eva Jinek nog niet aan kinderen denken, maar toch maakte ze begin maart bekend in verwachting te zijn. De populaire presentatrice is inmiddels twee jaar samen met producer Dexter van der Voorn. Ze laat niet los wanneer ze precies is uitgerekend, maar laat wel weten dat ze 4 juni weer op de buis te zien is. Het kan dus niet lang meer duren voor de kleine er is!

Stiekem al die tijd aan duopresentatie gedaan... #zwanger #jinekbaby Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 12 Mar 2018 om 4:53 PDT

Bibi Breijman

Eind december maakte Bibi Breijman bekend te kampen met een burn-out. Haar kersverse vriend en zanger Waylon steunde haar volop tijdens dat proces. Gisteren maakte het stel bekend in verwachting te zijn. Het is niet duidelijk wanneer de vlogster is uitgerekend.

Little Outlaw alert... ❤️👶🏽❤️#overthemoon Whoever brings home the trophy, this one’s the greatest of them all... @bibibreijman #iloveyou Een foto die is geplaatst door null (@official_waylon_music) op 30 Apr 2018 om 15:00 PDT

Roxeanne Hazes

Broertje André ging haar voor, maar ook Roxeanne Hazes verwacht binnenkort haar eerste kindje. De dochter van wijlen André Hazes maakte in januari bekend 'na veel oefenen' in verwachting te zijn. Niet veel later onthulde ze dat ze een zoontje krijgt. De brunette en haar vriend Erik Zwennes kunnen niet meer wachten om eindelijk een gezin te vormen.

🚼 Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 21 Apr 2018 om 5:38 PDT

Naomi van As

Naomi van As en schaatser Sven Kramer vormen al elf jaar lang een koppel. De twee vonden het hoogstwaarschijnlijk tijd om hun liefde te bezegelen met een baby, en met succes. Eergisteren maakte de voormalig hockeyster bekend in verwachting te zijn. ,,,Baby is onderweg!'', schreef ze bij een plaatje.