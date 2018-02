Babyfoto Kylie Jenner verplettert record van Beyoncé

Relatie Frank Masmeijer en Jaimy voorbij: 'Hij is een narcist'

7 februari De relatie van Frank Masmeijer en zijn vriendin Jaimy van Lent is voorbij. De romance liep het afgelopen jaar tijdens kerst op de klippen. En dat heeft volgens de blondine een duidelijke reden. ,,Frank liegt alles bij elkaar. Hij is een narcist. Het is tijd dat hij het boetekleed aantrekt'', zegt ze in gesprek met deze site. Masmeijer laat weten zich te distantiëren van alle uitspraken.