Bachelor Rick Brandsteder over band met Gaby: ‘We zaten in hetzelfde scootergroepje’

The Bachelorette -presentator Rick Brandsteder hoopt spoedig zijn grote liefde te ontmoeten. De zoon van Ron Brandsteder, die sinds 2018 single is, zoekt een vrouw ‘naar zijn hart’ en heeft tijdens de opnames van de Videoland-serie nieuwe inspiratie opgedaan.

Rick is, sinds dat hij zijn relatie met Roosje Kuizenga zag stranden, ‘klaar met de oriëntatiefase’. ,,Ik sta zeker open voor een heel leuk persoon. Echt heel kieskeurig ben ik niet hoor, maar het moet wel iemand naar m’n hart zijn’’, laat hij los aan dagblad Metro. ,,Het moet gewoon gezellig blijven, en dat is toch niet zo gemakkelijk te vinden.” Echte haast heeft hij niet. „Ik ben nu 36 en heb nog alle tijd. Het is ten slotte wel een heel speciaal iets wat je zoekt, die liefde van je leven.”

Tijdens de opnames van The Bachelorette zag hij dat bij hoofdrolspeelster Gaby Blaaser een bepaalde aanpak wellicht ook werkt voor hem. Gaby en de Limburgse Joey vonden in elkaars zachte kant een match. „Niet dat ik dat niet kan zijn, maar als ik met iemand afspreek, ben ik toch altijd een beetje zenuwachtig en wil ik dat álles klopt en alles heel lachen moet zijn. Ik hoef nu niet alle regie meer in handen te hebben, ik kan het ook rustig aan haar overlaten.’’

Fans van de serie hoopten stiekem dat Rick misschien wel voor Gaby zou vallen; iets dat de presentator afdoet als slechts ‘een vertrouwensband’. ,,Gaby en ik kennen elkaar al sinds we een jaar of 15 zijn. We zijn opgegroeid in dezelfde buurt, we zaten in hetzelfde groepje waarin we allemaal scootertjes hadden waarmee we feestjes en partijen afgingen.’’ Lachend: ,,Ach weet je, het maakt niet uit met welke dame ik waar dan ook word gezien. Er wordt toch altijd wel van alles gesuggereerd. Ik word daar soms wel een beetje moe van en laat het altijd lekker gaan. Dan hebben we er dus wel voor gezorgd dat het goed overkomt samen.’’

In de laatste aflevering van The Bachelorette, die vanaf vandaag te zien is, wordt duidelijk of Gaby nog met Joey samen is, of dat ze tóch gevoelens heeft voor Niek, of misschien wel publiekslieveling Jordy. Goed nieuws voor de fans: volgens Rick volgt er een tweede seizoen, met naar alle waarschijnlijkheid een bachelor.

Bekijk hier de eerste aflevering van The Bachelorette: