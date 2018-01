Bachelor Robbert valt voor Naddja: 'Vanaf dag één die vonk'

Naddja was een van de 20 vrijgezelle vrouwen die meededen aan het programma, dat vorig jaar na vijf jaar terugkeerde op de buis. In de spannende finale ging het uiteindelijk tussen haar en Melanie. Nadat de ouders van beide dames Robbert hadden ontmoet, koos hij zijn favoriet. ,,Je laat me altijd lachen'', zei hij over Naddja. ,,En als je bij me bent, vergeet ik even waar we zijn.''



Jonkheer, die als it-specialist bij Heineken de hele wereld over reist, gaf Naddja in de finale een ring om te laten zien hoe serieus hij de relatie neemt. Met het sieraad om haar vinger zoende ze haar nieuwe vriend vervolgens bijna een halve minuut lang op zijn mond.



Het programma werd al een tijdje geleden opgenomen, maar de tortelduiven zijn nog steeds samen. ,,We hopen dat jullie hebben genoten'', zegt Naddja in een video op Facebook. ,,Dat hebben wij wel en dat doen we nog steeds.''