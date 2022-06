Bachelor Thomas en Merel uit elkaar: ‘Ik schaam me diep’

UpdateThomas van der Vlugt en Merel Beks zijn niet langer samen. De Stuk TV -presentator verloor zijn hart aan Merel in het datingprogramma The Bachelor , maar volgens haar zijn er meerdere dingen gebeurd waardoor hun romance op de klippen is gelopen. ‘Ik voel me voor schut gezet dat Thomas vrijdag nog zei dat we aan het daten waren en hij wist dat ik er keihard voor wilde werken en hij ondertussen andere dingen deed.’

Van der Vlugt was in het laatste seizoen van The Bachelor op Videoland te zien. Hij datete met tientallen vrouwen en maakte tijdens de laatste rozenceremonie bekend als een blok voor zijn ‘bondgirl’ Merel te zijn gevallen. Hij wilde niets liever dan haar beter leren kennen en de twee besloten na de opnames op een rustig tempo elkaar te ontdekken.

Eerder deze week dook via het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer een video op waarin de presentator met een andere dame zou zoenen. Hoewel het even stil bleef, doet Merel vandaag een onthulling: zij en Thomas zijn niet meer samen. ‘Het voelt voor mij als een nachtmerrie waar ik niet uit wakker word. En ik ga kapot’, begint ze haar verhaal. ‘Twee weken geleden zei Thomas dat hij niet meer kon - dat alles te veel was. En dat kwam voor mij behoorlijk uit het niets en plotseling. Over zoiets praat je. De dag ervoor zei hij nog dat hij zo van me hield en trots op me was.’

Merel stelt dat ze de druk en meningen van buitenaf lastig vond, waardoor haar relatie met Thomas ook niet helemaal lekker liep. Ze vertelde aan Thomas niet lekker in haar vel te zitten en vroeg om een break, maar maakte wel duidelijk dat het voor haar ‘niet zo direct klaar was’. Zij geloofde namelijk nog steeds in haar relatie met Thomas.

Verraden

‘Helaas moet ervoor werken van twee kanten komen en blijkbaar speelde er meer’, schrijft ze nu. ‘Ik voel me voor schut gezet dat Thomas vrijdag nog [op de radio] zei dat we aan het daten waren, en hij wist dat ik er keihard voor wilde werken en hij ondertussen andere dingen deed. Ik voel me voor schut gezet met alle informatie die ik heb ontvangen, ik voel pijn die ik nooit had willen voelen. Ik schaam me diep dat ik alles heb geloofd en hem keer op keer geloofde. Ik schaam me diep. Ik voel me verraden’, doelt Merel hoogstwaarschijnlijk op de gelekte video van Thomas.

Ze besluit: ‘Mijn hart is gebroken, ik ben echt gek op hem, maar dit had ik nooit verwacht. Ik ben enorm verdrietig en kan het allemaal niet geloven en ik heb tijd nodig. What’s meant to be will be.’

Dankbaar

Van der Vlugt reageert vandaag in zijn Instagram Stories op de onthulling van Merel. ‘Ik vind het rot dat het op deze manier heeft moeten verlopen (ook een note to myself...). We hebben ruim een half jaar met elkaar gedatet, mooie tripjes beleefd, veel momenten samen gedeeld en enorm veel gelachen. Helaas lopen dingen soms anders dan dat je in eerste instantie voor ogen hebt.’

De presentator schrijft dat hij twee weken geleden, na een goed gesprek met Merel, besloot een punt achter hun relatie te zetten. ‘We wilden het nieuws samen naar buiten brengen op een door ons gekozen moment. Echter gezien de huidige omstandigheden deel ik het op deze manier.’

Hij treedt verder niet in details, maar zegt ‘ontzettend dankbaar’ te zijn voor zijn tijd met Merel. ‘Je hebt een plekje in mijn hart. Ik gun je de wereld. Liefs, Thomas.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝙈𝙚𝙧𝙚𝙡 𝘽𝙚𝙠𝙨 (@merelbeks) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast. Deze week over Khalid & Sophie en Hlf8, goede tijden voor Goede Tijden, Slechte Tijden en Maarten van Rossem en Philip Freriks.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: