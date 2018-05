Backstreet Boys komen na vijf jaar met nieuwe single

Het vijftal deelde meteen de coverfoto van het nummer, waarop de heren poseren bij een stel grote blokken. Het lied is een voorproefje van een compleet nieuw album van de band, dat later dit jaar uitkomt.



De Backstreet Boys vierden onlangs nog hun 25-jarig jubileum. ,,Op 20 april 1993 werden we de Backstreet Boys'', twitterde de band. ,,Als je ons 25 jaar geleden had verteld dat we nu nog steeds muziek zouden maken, hadden we je nooit geloofd. Wie is klaar voor nog eens 25 jaar?''



De band heeft sinds vorig jaar een zogenoemde residency in Las Vegas, oftewel een eigen concertreeks in een vast theater. Na een pauze keert band in juli weer terug in het Zappos Theater, om daarna ook in oktober en november op te treden.