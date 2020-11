Badr Hari wordt opnieuw vader

Wanneer de kleine spruit wordt verwacht is vooralsnog niet bekend. Ook is het niet duidelijk of de 35-jarige kickbokser en zijn een vrouw een meisje of jongetje krijgen.



De felicitaties op het babynieuws stromen binnen voor het paar. ‘Gefeliciteerd en wat straal je!’, reageert iemand. En een ander: ‘Je bent mooi zwanger, geniet ervan!’ Badr zelf reageert ook onder het kiekje met de woorden ‘trots’.



Badr en Daphne gaven elkaar in 2016 het jawoord. Samen hebben ze al drie kinderen: Amber-May, Houda en Aïcha.