Ballerina Igone gaat met de billen bloot tijdens openbare repetitie

Me­de-oprichter Kool & The Gang Ronald 'Khalis' Bell overleden

10 september Ronald ‘Khalis’ Bell, een van de mede-oprichters van de wereldberoemde band Kool & The Gang, is op 68-jarige leeftijd overleden in zijn huis op de Virgin Islands. Dat heeft zijn vrouw, en manager, Tia Sinclair Bell laten weten via een persbericht. Dit meldt Variety.