Band Johnny Depp zegt weer show af, nu om ‘onveilige’ zaal

,,Toen we vandaag aankwamen op de locatie in Slowakije om te beginnen met de voorbereidingen voor het optreden van vanavond, werd al snel duidelijk dat werkzaamheden op de locatie niet af waren en dat het daarom onveilig was voor zowel de band als het publiek”, schrijft de band op Instagram. De groep laat ook weten erg ‘van streek’ te zijn dat de show is afgelast.